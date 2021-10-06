В Татарстане создадут рабочую группу по повышению доступности финансовых услуг в сельской местности

Фото: Максим Платонов

В Татарстане создадут межведомственную рабочую группу по повышению доступности финансовых услуг в сельской местности. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

Основной задачей рабочей группы является координация органов власти, Отделения — Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ, участников рынка и заинтересованных организаций. Также в задачи входит подготовка предложений по мерам, направленным на повышение доступности финансовых услуг.

Фото: Максим Платонов

Заседания рабочий группы будут проводиться по решению председателя. При необходимости к участию в заседаниях могут привлекаться представители исполнительных органов власти РТ, не входящих в состав рабочей группы.

Алексей Нечаев