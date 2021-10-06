Матео Лаос рассудит футбольный матч сборных России и Словакии в Казани

На официальном сайте УЕФА опубликованы судейские назначения на предстоящие матчи отборочного раунда чемпионата мира — 2022.

Игру в Казани, где сыграют сборные России и Словакии, обслужит бригада арбитров из Испании.

Главным судьей встречи назначен Матеу Лаос. Его помощниками станут Пау Себриан и Роберто дель Паломар, резервным рефери заявлен Хосе Луис Мунуэра. За систему видеоповторов VAR будут отвечать Хуан Мартинес и его ассистент Теодоро Собрино.

Нынешним летом Лаос работал на матче сборной России против Бельгии в рамках группового раунда чемпионата Европы — 2020. Та встреча завершилась крупной победой бельгийцев со счетом 3:0.

Матч в Казани между Россией и Словакией состоится 8 октября на стадионе «Ак Барс Арена». Начало встречи — в 21.45 по московскому времени. В связи с этим в день матча в столице Татарстана продлят работу общественного транспорта до часа ночи.