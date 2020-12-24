«Брайт Парк» под Казанью на пике может разрастись до 7 тысяч жителей — хватит ли им школ и поликлиник?

7 тысяч человек на почти 300 га

Сегодня мэрия Казани опубликовала утвержденный проект планировки территории «Брайт парк» — это жилой массив под Казанью, отведенный под индивидуальную и блокированную (когда дома стоят стена к стене) застройку. Строительство там ведет казанский застройщик ООО «Корнер». Из этого документа стали известны основные параметры «Брайт парка» — оказалось, что по итогам всех этапов развития там будут проживать примерно 6,8 тысяч жителей.

Всего площадь территории составит 335,17 га, из них 293,97 га — жилая застройка. По проекту она будет разделена на четыре района площадью от 80 до 60 га. Остальные зоны отведены под социальные объекты, рекреационные территории и зеленые насаждения.

Территорию будут развивать в два этапа, причем второй должен стартовать после реконструкции ведущей в сторону поселка дороги «Казань — Боровое Матюшино». О проекте такой реконструкции говорилось в 2017-2018 годах, однако когда она произойдет, пока остается неизвестным.

Предполагается, что на первом этапе, еще до реконструкции, в комплексе уже будет проживать примерно 3 тысячи человек на 937 участках (видимо расчет на то, что в одном доме будет жить в среднем три человека). Сейчас на сайте застройщика говорится только будущем «комьюнити в 1 800 человек».

Второй же этап стартует после реконструкции после реконструкции автодороги «Казань — Боровое Матюшино» «с учетом установления градостроительного регламента в соответствии с планируемым использованием». И. судя по документу, после завершения этого этапа в «Барйт парке» будет проживать до 6,8 тысяч человек.

Что будет с инфраструктурой?

С ростом населения неизбежно встает потребность в социальной инфраструктуре. К чему это может привести в негативном сценарии, можно видеть на примерах Салмачей и Куюках — жители этих поселков до сих пор ждут появления там школ и вынуждены отвозить детей на учебу в школы в черте города. На проблему недавно обращал внимание глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин, однако и он тогда затруднился ответить, когда школы там все же появятся.

В «Брайт Парке», согласно расчетам авторов проекта, потребуется около 1 170 мест для школьников и около 550 — в детсадах. А кроме того, понадобится и своя поликлиника, пожарное депо, отдел полиции и многое другое.

Пока можно лишь сказать, что земли под всю социальную инфраструктуру по проекту уже выделили. Предполагается, что в «Брайт парке» будет одна школа на 1501 место, три дошкольных организации (одна на 120 мест и две — на 220 мест), «офис врача» (вероятно, речь о филиале поликлиники), пожарное депо, отделение полиции на два автомобиля, почты и свой раздаточный пункт молочной кухни. Также в поселке будет многофункциональный комплекс с аптекой, спортивными учреждениями с домом культуры, а также торговый комплекс. При этом «скорая помощь» в «Брайт парк» будет приезжать с подстанции в Столбищах — должна доехать в течение 15 минут.

Сам «Брайт парк» еще строится, однако когда там появятся вся указанная инфраструктура и за чей счет — пока неизвестно. Директор застройщика ООО «Корнер» Антон Корнилов отказался комментировать любые вопросы по «Брайт парку». «Реальное время» также направило запросы в профильные министерства, ответственные за строительство и работу тех или иных инфраструктурных объектов.

Александр Артемьев