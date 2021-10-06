В России на 30% выросли продажи сматфонов
В России в третьем квартале 2021 года выросли продажи смартфонов. За это время продано 8,4 млн телефонов на 180,8 млрд рублей.
Как пишет «Коммерсантъ», помимо традиционного фактора — начала учебного года, на продажи могли повлиять обновление модельного ряда производителями и социальные выплаты некоторым категориям населения.
При этом продажи снизились на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Всего в 2021 году в России продано 21,2 млн смартфонов на 484,6 млрд рублей.
Отметим, что поклонники смартфонов iPhone от американской компании Apple побили прежний рекорд продаж гаджетов среди всех поколений смартфонов.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым