В России на 30% выросли продажи сматфонов

В России в третьем квартале 2021 года выросли продажи смартфонов. За это время продано 8,4 млн телефонов на 180,8 млрд рублей.

Как пишет «Коммерсантъ», помимо традиционного фактора — начала учебного года, на продажи могли повлиять обновление модельного ряда производителями и социальные выплаты некоторым категориям населения.

При этом продажи снизились на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего в 2021 году в России продано 21,2 млн смартфонов на 484,6 млрд рублей.

Отметим, что поклонники смартфонов iPhone от американской компании Apple побили прежний рекорд продаж гаджетов среди всех поколений смартфонов.





Ольга Шагиева