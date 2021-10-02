Россияне купили рекордное число iPhone за первую неделю продаж
Поклонники смартфонов iPhone от американской компании Apple побили прежний рекорд продаж гаджетов среди всех поколений смартфонов, сообщает РБК со ссылкой на отчет разработчика платформы машинного обучения для автоматизации бизнес-процессов oneFactor.
Только за первую неделю в России зарегистрировали 93 тысячи iPhone 13 разных модификаций, или 0,08% от числа всех смартфонов в России. Директор по продуктам и аналитике oneFactor Максим Воеводский отметил, что ни одна из предыдущих моделей ранее не имела столь высоких показателей.
Так, спустя неделю продаж в годы выпуска в сетях операторов регистрировали 67 тысяч моделей iPhone 11, 29 тысяч iPhone X, 41 тысячу iPhone 8 и 67 тысяч iPhone 7.
Большинство зарегистрированных моделей в настоящей линейке приходится на iPhone 13 Pro — около 50%, далее идет самая дорогая модель iPhone 13 Pro Max — 33% и iPhone 13 mini — около 4 тысяч устройств.
В России продажи новых iPhone 13 стартовали 14 сентября.
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