Россияне купили рекордное число iPhone за первую неделю продаж

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Поклонники смартфонов iPhone от американской компании Apple побили прежний рекорд продаж гаджетов среди всех поколений смартфонов, сообщает РБК со ссылкой на отчет разработчика платформы машинного обучения для автоматизации бизнес-процессов oneFactor.



Только за первую неделю в России зарегистрировали 93 тысячи iPhone 13 разных модификаций, или 0,08% от числа всех смартфонов в России. Директор по продуктам и аналитике oneFactor Максим Воеводский отметил, что ни одна из предыдущих моделей ранее не имела столь высоких показателей.

Так, спустя неделю продаж в годы выпуска в сетях операторов регистрировали 67 тысяч моделей iPhone 11, 29 тысяч iPhone X, 41 тысячу iPhone 8 и 67 тысяч iPhone 7.

Большинство зарегистрированных моделей в настоящей линейке приходится на iPhone 13 Pro — около 50%, далее идет самая дорогая модель iPhone 13 Pro Max — 33% и iPhone 13 mini — около 4 тысяч устройств.

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В России продажи новых iPhone 13 стартовали 14 сентября.

Маргарита Головатенко