Блогер из США пожаловался на условия в морге Челнов

Фото: Максим Платонов (архив)

Челнинец, эмигрировавший в США, пожаловался на обстановку в морге Набережных Челнов. По его словам, сервис там — на уровне стран третьего мира.

Он обратил внимание, что в комнате регистрации находилось большое количество людей, работники громко диктовали данные покойников. При посторонних людях проходила процедура опознания.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По словам челнинца, его умершего отчима сотрудница из регистратуры небрежно взяла за голову, повернула лицом к нему, «как будто опознают только что убитого террориста».

«Также при всех его положили в гроб, как мешок с картошкой, и укрыли», — передают «Челнинские известия» слова блогера.



В Минздраве Татарстана заявили, что тела выдаются родственникам своевременно в течение 72 часов. Время выдачи обговаривается заранее во избежание возникновения столпотворений и очередей. Но родственники умерших не всегда приезжают к назначенному времени, что и провоцирует столпотворение, пишет Chelny-biz.ru.



В прошлом году в Казани в одном из моргов перепутали тела погибших и едва не выдали тела чужим семьям.



Сегодня СМИ выяснили, что в Казани могильщики отказываются хоронить умерших от коронавируса людей, из-за чего многие ритуальные агентства перестали оказывать подобную услугу. Организацией похорон занимаются представители морга.