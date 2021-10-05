Блогер из США пожаловался на условия в морге Челнов
Челнинец, эмигрировавший в США, пожаловался на обстановку в морге Набережных Челнов. По его словам, сервис там — на уровне стран третьего мира.
Он обратил внимание, что в комнате регистрации находилось большое количество людей, работники громко диктовали данные покойников. При посторонних людях проходила процедура опознания.
По словам челнинца, его умершего отчима сотрудница из регистратуры небрежно взяла за голову, повернула лицом к нему, «как будто опознают только что убитого террориста».
«Также при всех его положили в гроб, как мешок с картошкой, и укрыли», — передают «Челнинские известия» слова блогера.
В Минздраве Татарстана заявили, что тела выдаются родственникам своевременно в течение 72 часов. Время выдачи обговаривается заранее во избежание возникновения столпотворений и очередей. Но родственники умерших не всегда приезжают к назначенному времени, что и провоцирует столпотворение, пишет Chelny-biz.ru.
В прошлом году в Казани в одном из моргов перепутали тела погибших и едва не выдали тела чужим семьям.
Сегодня СМИ выяснили, что в Казани могильщики отказываются хоронить умерших от коронавируса людей, из-за чего многие ритуальные агентства перестали оказывать подобную услугу. Организацией похорон занимаются представители морга.ОбществоМедицинаПроисшествия Татарстан
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