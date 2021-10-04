В COVID-госпитале Челнов рассказали о правилах общения с родственниками пациентов

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В горбольнице №5 Набережных Челнов разъяснили правила общения между пациентами с COVID-19 и их родственниками. Ежедневно родные общаются с лечащими врачами с 11 до 12 часов по телефону 39-65-21.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Врачи реанимации каждый день выходят к ждущим в приемном покое родственникам в 12 часов, в том числе и в выходные дни. Пациент, если он дееспособный, сам решает: давать врачам номер телефона родственников или нет. Также он дает информационное согласие с указанием лиц, которым можно сообщать о состоянии его здоровья. В случае отказа вступает в силу закон о защите персональных данных. Информация о смерти пациента дается только родственникам, передают «Челнинские известия».



Впечатлениями от посещения «красной» зоны в горбольнице №5 в этом месяце поделилась пресс-секретарь мэра Набережных Челнов Римма Мухаметзянова. В Instagram она публиковала сторис-репортаж о том, что происходит в стенах ковидного госпиталя.



Татьяна Леухина