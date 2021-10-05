В Казгордуме подготовили основы для запуска самообложения

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В Казани утвердили положение о выдвижении инициативных проектов и их конкурсном отборе. Такое решение принято на XI сессии Казгордумы в Ратуше.



Цель этого положения — обеспечение непосредственного участия граждан в определении приоритетных направлений расходования бюджета Казани, сообщил руководитель аппарата исполкома Казани Булат Алеев.

С предложением могут выступать органы территориального общественного самоуправления и граждане, достигшие 16-летнего возраста. Инициативный проект должен содержать постановку проблемы, которая приоритетна для жителей города или его части, описание ожидаемых результатов, предварительный расчет необходимых расходов, планируемые сроки и ряд других сведений.

Реализовать проекты можно не только за счет финансовой поддержки из городского и республиканского бюджетов, но и за счет финансового, имущественного и личного участия заинтересованных казанцев.

Фото: realnoevremya.ru

Депутаты поддержали проект решения и утвердили вносимые изменения.

Маргарита Головатенко