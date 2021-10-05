В Казани утром высадили из троллейбусов 17 безмасочников

Фото: МУП "Метроэлектротранс"

Сегодня утром ревизоры МУП «Метроэлектротранс» высадили из троллейбусов 17 безмасочников. Они отказались надевать защитные маски, рассказали в пресс-службе предприятия.

В час пик на остановке «Площадь Габдуллы Тукая» проверили более 20 троллейбусов. Пассажиров просили надеть защитные маски. Тех, кто отказывался, высадили из транспорта.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Рейды планируют продолжать в дальнейшем.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Ранее сообщалось, что власти рассматривают варианты введения жестких ограничений вплоть до региональных локдаунов, ввода QR-кодов в 11 регионах России. В основном жесткие ограничения грозят регионам из Центрального федерального округа и Южного федерального округа. В регионах эпидемиологическая ситуация в условиях «четвертой волны» тяжелая и грозит ухудшением.



Ольга Шагиева