По делу о теракте в Кукморе СК взял под госзащиту мать застреленного подростка

Фото: "Реальное время"

Статус ценного свидетеля и госзащиту получила мать 16-летнего подростка, посмертно обвиненного в попытке поджечь отдел полиции Кукмора и нападении на полицейского с ножом. Об этом стало известно на заседании Верховного суда РТ при продлении ареста отчиму застреленного парня Марату Замалиеву, передает журналист «Реального времени».



Информацию о госзащите в отношении своей гражданской супруги в суде обнародовал сам Замалиев. По его версии, показания против него женщина дала под давлением силовиков и позже отказалась от этих слов.

Отчима обвиняют в вовлечении несовершеннолетнего в террористические действия, оказании ему помощи с изготовлением бутылок с зажигательной смесью и подстрекательстве к нападению на полицейских.

Напомним, сам теракт в Кукморе произошел в ночь на 30 октября 2020 года. По версии следствия, 16-летний подросток метнул бутылки с зажигательной смесью в здание отдела полиции Кукморского района. Огонь вспыхнул рядом со служебными машинами. Полицейские пытались задержать поджигателя, тот бросился с ножом на участкового и был застрелен.

Первоначально в причастности к этому нападению подозревали шестерых взрослых жителей Кукмора, в данный момент остался лишь один — Замалиев, ранее уже отсидевший 14 лет за диверсию с подрывом газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород».

Арестованный отчим говорит: ему обидно обвинение, что он мог отправить 16-летнего парня без всякой подготовки на такое дело, фактически «под поезд». Детали — в эксклюзивном репортаже «Реального времени».