В Богатых Сабах построят новую школу на 500 мест за 123 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Сабинском районе Татарстана в поселке городского типа Богатые Сабы появится новая школа на 500 мест. На ее строительство готовы выделить более 123 млн рублей.

Заказчиком строительно-монтажных и прочих работ, в том числе установки и монтажа оборудования, выступает Главное инвестиционно-строительное управление РТ. Работы необходимо выполнить с 29 октября 2021 года по 30 июня 2022 года.



Согласно техзданию, школа будет трехэтажной с подвалом для прокладки коммуникаций и скатной кровлей. На ее территории появится физкультурно-спортивная зона, в том числе поле для мини-футбола, универсальная площадка для игры в волейбол и площадки для активного отдыха.

скриншот/документация к тендеру

На первом этаже разместят вестибюль, гардеробные, актовый зал, артистическую, инвентарную, кладовую декораций, учебные кабинеты начальной школы, мастерскую трудового обучения, медицинский блок и столовую. На втором этаже появится спортзал, тренерская, учебные кабинеты, лаборантские и т.п. На третьем по плану должны появиться кабинеты учителей и директора, учебные классы и т.п.



Татьяна Демина