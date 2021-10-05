Правительство готовит новые требования к оплате труда педагогов

Кабмин готовит постановление об общих требованиях к оплате труда педагогов государственных и муниципальных школ. Пилотный проект запустят в шести регионах, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в статье «Российской газете».

В статье сенатор отметила, что низкая зарплата преподавателей во многих регионах приводит к тому, что выпускники вузов не хотят работать в школах, а это чревато старением учительского корпуса.

Фото: realnoevremya.ru

Еще одной проблемой Матвиенко считает межрегиональную миграцию педагогов, когда они переезжают из субъектов Федерации с низкой оплатой труда в субъекты, где она выше.

«В результате не редкость картина, когда, что называется, с иголочки школа, оснащенная современным учебным оборудованием, испытывает ощутимую нехватку преподавателей», — добавила Матвиенко.

Пилотный проект планируют реализовать в 2021—2023 годах. Новую систему правительство предлагает испытать в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской и Ярославской областях, а также в Мордовии.

Ольга Шагиева