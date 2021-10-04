Головин из-за травмы пропустит матчи сборной России в октябре

Полузащитник «Монако» Александр Головин не сможет помочь сборной России в матчах отборочного раунда чемпионата мира — 2022. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Футболист получил травму по ходу последнего матча своей команды в чемпионате Франции. Предположительно, восстановление Головина займет около 3 недель. Таким образом, игрок не будет готов к играм сборной.

Фото: rfs.ru

Напомним, ранее в качестве подстраховки вместе с Головиным в национальную команду был вызван хавбек ЦСКА Ильзат Ахметов. Также из-за травмы может пропустить октябрьские матчи сборной Денис Глушаков из «Химок».

В ближайшее время команде Валерия Карпина предстоит сыграть со сборными Словакии (в Казани 8 октября) и Словении (в Мариборе 11 октября).