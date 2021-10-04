«Матч ТВ»: Николич принял решение покинуть «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич принял решение покинуть занимаемый пост. Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ».

Информацию также подтверждает инсайдер Нобель Арустамян, который первым заявил о возможных изменениях в тренерском штабе «железнодорожников». При этом он отмечал, что решение может быть принято не самим специалистом, а руководством клуба.

В случае ухода Николич может получить порядка 3 миллионов евро в виде компенсации за досрочное расторжение контракта.

В числе возможных преемников серба называют кандидатуры экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско и нынешнего рулевого немецкого «Нюрнберга» Роберта Клауса. Представители Тедеско уже отказались от подобных слухов.

Фото: ФК «Спартак»

После 10 сыгранных туров «Локомотив» занимает шестое место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 6 баллов. В последних пяти матчах московская команда набрала лишь 3 очка, не выиграв ни в одном из них.

Напомним, в мае прошлого года «Локомотив» расстался с Семиным и назначил на пост главного тренера Николича.