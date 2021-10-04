В Татарстане выделят более 117 млн рублей на капремонт площадок для сбора и вывоза отходов СНТ

В Татарстане объявили тендер на выполнение услуг по капитальному ремонту инженерных систем и площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ в населенных пунктах республики. Начальная цена договора — 117,6 миллиона рублей.

Заказчиком выступает ГКУ «Главное управление инженерных сетей РТ». Исполнителю необходимо провести строительные работы по прокладке местных трубопроводов воды или сточных вод. Сюда входят подготовительные и земляные работы, устройство фундаментов и оснований, монтаж технологического оборудования и др. Оказать услугу необходимо до 1 марта 2022 года.

Максим Платонов

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 октября 2021 года. Будут оцениваться такие критерии, как квалификация участников закупки, наличие у них финансовых ресурсов, оборудования, опыт работы и деловая репутация.

Диана Жиленкова