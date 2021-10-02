Житель Казани потерял 800 тысяч рублей после 7-часового общения с мошенниками

Житель Казани потерял 800 тысяч рублей после разговоров с мошенниками — в общей сложности он не клал трубку в течение семи часов, сообщает МВД по Татарстану.



Утром 28 сентября он проверил состояние накоплений в банке. По пути домой на его мобильный телефон поступил звонок: незнакомка на том конце провода уточнила данные мужчины и заявила, что мошенники списали с его счета все деньги. Затем уже другой звонивший представился сотрудником правоохранительных органов и рассказал, что расследует мошенничества. Он порекомендовал потерпевшему снять все средства со счета.

После того как мужчина выполнил указания звонившего, незнакомец сказал ему положить сумму на счета в других банках, и тот положил средства на первый продиктованный счет. Когда мужчина заподозрил, что его обманывают, звонивший напугал его, сообща, что деньги на его счет перевело государство специально для расследования и в противном случае мужчине начислят пени. Потерпевший снова поверил мошеннику и положил остаток средств на второй продиктованный счет.

Затем злоумышленник пообещал позвонить потерпевшему на следующий день, чтобы оформить новый счет. После окончания разговора мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Фото: realnoevremya.ru

Недавнее исследование показало, что 16% россиян хоть раз в жизни распрощались с деньгами или другой своей собственностью, попавшись на удочку телефонных мошенников. Только 12% граждан России никогда не сталкивались с подозрительными телефонными звонками.



Маргарита Головатенко