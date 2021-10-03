В Набережных Челнах мужчина скончался после падения с 6 этажа

Утром 2 октября в 5.00 у дома 4-го комплекса поселка ГЭС прохожие обнаружили мужчину с признаками падения с высоты, сообщают «Челнинские известия».



Челнинцы вызвали скорую помощь. Установлено, что 51-летний мужчина проживал на шестом этаже дома. Он выпал из окна.

Медики боролись за жизнь мужчины, но спасти его не удалось, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Накануне сообщалось, что в Челнах сын приехал навестить отца и обнаружил его мертвым.

Маргарита Головатенко