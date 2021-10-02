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В Челнах сын приехал навестить отца и обнаружил его мертвым

14:49, 02.10.2021
В Челнах сын приехал навестить отца и обнаружил его мертвым
Фото: realnoevremya.ru

Житель Набережных Челнов приехал навестить 66-летнего отца и нашел его мертвым, такое сообщение поступило в дежурную часть полиции города накануне.

Мужчина пояснил, что его отец проживал в квартире одного из домов 45 комплекса. Он не смог ему дозвониться и приехал с другого конца города. Сын открыл дверь своим ключом и обнаружил, что его отец мертв.

Причину смерти назовут судмедэксперты, сообщают «Челнинские известия».

Фото: realnoevremya.ru

Вчера у Кремлевской набережной в Казани обнаружили труп женщины.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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