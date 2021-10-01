В Альметьевске мужчину приговорили к условному сроку за покупку 1 грамма синтетического наркотика

Фото: Максим Платонов (архив)

В Альметьевске суд приговорил 29-летнего местного жителя к условному сроку за покупку 1 грамма синтетического наркотика. Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере), сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Установлено, что 4 июня 2021 года он бесконтактно приобрел синтетическое наркотическое средство, после чего его сразу задержали сотрудники полиции. Во время досмотра он проглотил сверток с веществом, из-за чего мужчину пришлось доставить в больницу, где врачи извлекли из него проглоченное.

Подсудимый свою вину не признал. Государственное обвинение в суде поддержала Альметьевская городская прокуратура.

Фото: прокуратура РТ

Суд назначил мужчине три года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Приговор в законную силу еще не вступил.

Летом в Казани осудили 20-летнюю девушку, которая нашла восемь свертков с наркотиками, выгуливая кота. Общая масса составляла меньше 4,5 грамма. Сотрудники полиции задержали девушку с ее находкой на одной из станций метро. Наркотики обнаружили в кармане ее одежды.

Татьяна Демина