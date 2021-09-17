В дни выборов казанская телебашня окрасится в цвета государственных флагов России и Татарстана

В дни выборов, с 17 по 19 сентября, казанская телебашня окрасится в цвета государственных флагов России и Татарстана. Наблюдать ее можно будет уже сегодня с 18.00.

Праздничную художественно-архитектурную подсветку башни будут включать все три дня на четыре часа — с 18.00 до 22.00, сообщается на сайте мэрии Казани. В пресс-службе РТРС заявили, что это приурочено к парламентским выборам в России и подчеркивает важность участия в них.

Фото: Максим Платонов (архив)

Голосование в Татарстане началось, как и запланировано, в 8 утра по московскому времени. Всего в России было открыто 96 тысяч избирательных участков, из них 2 810 участков открылись в Татарстане — проголосовать имеют право 108 млн россиян, в том числе 2,9 млн жителей РТ. Выборы продлятся три дня — с 17 по 19 сентября.



Татьяна Демина