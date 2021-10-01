Синоптики предупредили о тумане в Татарстане 2 октября

Фото: Максим Платонов (архив)

В субботу, 2 октября, в Татарстане ожидается туман. Об этом жителей республики предупредили в Гидрометцентре РТ.

По прогнозу синоптиков, туман завтра ночью и утром ожидается местами по Татарстану, в том числе и в Казани.

Фото: Дарья Пинегина

Туман в республике прогнозировался и в ночь на 1 октября. В ГУ МЧС России по Татарстану предупреждали, что он будет представлять опасность на дорогах.



В связи с этим водителям посоветовали отказаться от обгонов, резких торможений и прочих опасных маневров, а также рекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию с соседними транспортными средствами, поскольку туман может скрадывать расстояние. Кроме того, во время природного явления повышается утомляемость автовладельцев.



Татьяна Демина