Исследование: каждую вторую ипотеку в Татарстане берет молодежь

Молодежь Татарстана стала чаще брать ипотеку. Согласно исследованию банка «Зенит», по сравнению с прошлым годом объем выдачи кредитов вырос на 24%. Увеличился и спрос на вторичное жилье — среди молодых людей интерес на него вырос на 12%, сообщает пресс-служба кредитной организации.

В 2021 году по программам ипотеки банка татарстанцы купили жилье более чем на 2 миллиарда рублей, это на 46% больше, чем в 2020 году. Большей частью заемщиков оказались люди в возрасте от 26 до 35 лет. Средняя стоимость жилья составила 3,7 миллиона рублей, а срок кредитования — 14 лет.

realnoevremya.ru

Эксперты банка «Зенит» рассказали, что причиной повышенного спроса стало изменение льготных программ. Исследование проводилось с использованием данных с 1 января по 31 августа 2021 года.

Вчера сообщалось о том, что средняя ставка по ипотечным кредитам обновила максимум с апреля 2020 года — она выросла до 7,78%.

Диана Жиленкова