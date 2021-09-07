В Альметьевском районе из-за ЛЭП погиб орел Айдар

Фото: соцсети

В Альметьевском районе Татарстанa погиб орел Айдар — один из птенцов солнечных орлов Алтына и Алтынай, сообщили в соцсетях.



Труп птицы обнаружили под линией электропередачи недалеко от гнезда. Орнитологи говорят, что это не первый случай: орлы гибнут из-за того, что гнездятся рядом с опасными для них ЛЭП.

Трансляцию из гнезда солнечных орлов запустили в апреле этого года. У них родились птенцы — Айдар и Айгуль. В прямом эфире за орлами следили ученые, волонтеры и неравнодушные пользователи.

Маргарита Головатенко