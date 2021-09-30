В Нурлате прокуратура потребовала от властей решить проблему с ливневкой

Нурлатская городская прокуратура потребовала от властей города решить проблему с ливневой канализацией. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



В надзорный орган обратилась местная жительница, она сообщила о подтоплении поверхностными сточными водами строений и земельных участков на улицах Ленинградской и Мусы Джалиля в городе Нурлате.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Проверка подтвердила, что подтопления происходят в период активного таяния снега и обильных осадков из-за пониженного рельефа местности и отсутствия ливневки. При этом местные власти не решали проблему.

«В адрес руководителя Исполнительного комитета Нурлатского муниципального района внесено представление об устранении нарушений законодательства. Акт реагирования находится на рассмотрении», — говорится в сообщении ведомства.

Весной прокуратура Набережных Челнов после проведения проверки потребовала привести ливневки в порядок.



Ольга Шагиева