В Казани 4 ноября состоится крестный ход

В Казани 4 ноября пройдет крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. В этот день будет ограничено движение по ряду улиц. Постановление опубликовано в сборнике документов исполкома города.



С 07.00 до 13.00 4 ноября ограничат движение по проезжей части:

ул. Кремлевской — на участке от ул. Чернышевского до пл. Первого Мая;

ул. Профсоюзной — на участке от ул. Чернышевского до ул. Ташаяк;

съезда с пл. Первого Мая — на участке от ул. Кремлевской до ул. Право-Булачной;

ул. Баумана — на участке от ул. Профсоюзной до ул. Батурина;

съезда с пл. Тысячелетия на ул. Батурина;

съезда с ул. Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу;

ул. Батурина — на участке от Кремлевской транспортной дамбы до ул. Дзержинского;

ул. Большой Красной — на участке от ул. Япеева до ул. Батурина;

ул. К. Маркса — на участке от ул. Батурина до ул. Япеева;

ул. Япеева — на участке от ул. Дзержинского до ул. Большой Красной (при необходимости);

ул. Миславского — на участке от ул. К. Маркса до ул. Дзержинского.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

С 20.00 3 ноября до 13.00 4 ноября проезд закроют по проезжей части ул. Миславского — на участке от ул. К. Маркса до ул. Большой Красной.

21 июля в Казани проходил крестный ход с Казанской иконой Божией Матери из Благовещенского собора Кремля в Казанско-Богородицкий монастырь.