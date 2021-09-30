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В Казани 4 ноября состоится крестный ход

09:32, 30.09.2021 2
В Казани 4 ноября состоится крестный ход
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани 4 ноября пройдет крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. В этот день будет ограничено движение по ряду улиц. Постановление опубликовано в сборнике документов исполкома города.

С 07.00 до 13.00 4 ноября ограничат движение по проезжей части:

  • ул. Кремлевской — на участке от ул. Чернышевского до пл. Первого Мая;
  • ул. Профсоюзной — на участке от ул. Чернышевского до ул. Ташаяк;
  • съезда с пл. Первого Мая — на участке от ул. Кремлевской до ул. Право-Булачной;
  • ул. Баумана — на участке от ул. Профсоюзной до ул. Батурина;
  • съезда с пл. Тысячелетия на ул. Батурина;
  • съезда с ул. Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу;
  • ул. Батурина — на участке от Кремлевской транспортной дамбы до ул. Дзержинского;
  • ул. Большой Красной — на участке от ул. Япеева до ул. Батурина;
  • ул. К. Маркса — на участке от ул. Батурина до ул. Япеева;
  • ул. Япеева — на участке от ул. Дзержинского до ул. Большой Красной (при необходимости);
  • ул. Миславского — на участке от ул. К. Маркса до ул. Дзержинского.
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

С 20.00 3 ноября до 13.00 4 ноября проезд закроют по проезжей части ул. Миславского — на участке от ул. К. Маркса до ул. Большой Красной.

21 июля в Казани проходил крестный ход с Казанской иконой Божией Матери из Благовещенского собора Кремля в Казанско-Богородицкий монастырь.

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 30 сен
    каждый год кроме пандемийного
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  • Анонимно 30 сен
    Сбрендили в ковид ходить, куда смотрит РосПотребнадзор.
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