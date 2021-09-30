Три аварии с пострадавшими произошло в Казани за 29 сентября

Фото: ГИБДД Казани

За вчерашний день в трех авариях в Казани пострадали люди, произошел наезд на пешехода, столкновение и столкновение с последующим наездом на пешехода. Еще 75 ДТП привели к причинению материального ущерба. Об этом сообщили в ГИБДД Казани.

Задержано пять водителей в состоянии алкогольного опьянения, два водителя без прав.

Фото: ГИБДД Казани

Восемь человек доставили в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений.



Ольга Шагиева