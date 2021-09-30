Новости общества

07:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Три аварии с пострадавшими произошло в Казани за 29 сентября

07:13, 30.09.2021
Три аварии с пострадавшими произошло в Казани за 29 сентября
Фото: ГИБДД Казани

За вчерашний день в трех авариях в Казани пострадали люди, произошел наезд на пешехода, столкновение и столкновение с последующим наездом на пешехода. Еще 75 ДТП привели к причинению материального ущерба. Об этом сообщили в ГИБДД Казани.

Задержано пять водителей в состоянии алкогольного опьянения, два водителя без прав.

Фото: ГИБДД Казани

Восемь человек доставили в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений.

Ольга Шагиева
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также