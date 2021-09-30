Три аварии с пострадавшими произошло в Казани за 29 сентября
За вчерашний день в трех авариях в Казани пострадали люди, произошел наезд на пешехода, столкновение и столкновение с последующим наездом на пешехода. Еще 75 ДТП привели к причинению материального ущерба. Об этом сообщили в ГИБДД Казани.
Задержано пять водителей в состоянии алкогольного опьянения, два водителя без прав.
Восемь человек доставили в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений.
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