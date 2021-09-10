Казанский учитель математики стал финалистом конкурса Global Teacher Prize 2021

Учитель математики из казанского лицея-интерната №2 Алмаз Хамидуллин стал одним из 50 финалистов конкурса Global Teacher Prize 2021. Его выбрали из более 8 тыс. кандидатов из 211 стран.

Хамидуллин в процессе преподавания использует интегрированную технологию обучения с практическими примерами, которые показывают связь между математикой и другими науками, говорится в сообщении на сайте премии. Его ученики являются победителями многих олимпиад и конкурсов.

Global Teacher Prize проводится при поддержке ЮНЕСКО, конкурс называют «нобелевской премией для учителей». Победитель получает денежный пример в размере $1 миллиона.

скриншот/globalteacherprize.org

Напомним, в 2017 году Хамидуллин вошел в пятерку финалистов всероссийского конкурса «Учитель года». Он получил статуэтку «Хрустального пеликана».



Татьяна Демина