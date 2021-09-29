Жители Азино остались без света — на устранение аварии уйдет около полутора часов

Казанцы, проживающие по улицам Комиссара Габишева, Дубравной, Зорге и Фучика, остались без света из-за замыкания трансформаторной будки. По словам очевидцев, к ней подъехал неизвестный мужчина и залез в нее. Местные рассказывают, что это уже не первое происшествие, связанное с будкой, пишет Mash Iptash.

В «Сетевой компании» «Реальному времени» сообщили, что на устранение аварии уйдет около 1—1,5 часа.

В июне из-за пожара в трансформаторной будке без света остались жители Московского района. В том числе без электроэнергии оказались светофоры на дорогах.

Диана Жиленкова