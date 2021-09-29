Соцсети: в Куюках под Казанью загорелась частная баня

Фото: соцсети

Под Казанью в деревне Куюки Пестречинского района загорелась баня. Об этом сообщили пользователи в соцсети.

Судя по опубликованным кадрам, строение загорелось на территории частного дома. Как сообщают пользователи, это баня. Данных о пострадавших нет. Рядом находятся частные жилые дома.

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Информация о возгорании уточняется в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

Ранее два человека погибли во время пожара в селе Малая Бугульма Бугульминского района.





Ольга Шагиева