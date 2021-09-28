Путин заявил, что военным в следующем году проиндексируют выплаты еще на 5%

В 2023 году всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов в России проиндексируют выплаты на 5% дополнительно. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Денежное довольствие увеличится и у сотрудников правоохранительных органов — МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других: в ближайшие два года их общая сумма будет расти по 9%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также президент сообщил, что пенсии в ближайшие годы, с 2022 по 2024 год, продолжат расти. Расходы на социальные цели будут увеличиваться. По словам главы государства, надо реализовать потенциал бюджета на ближайшую трехлетку как бюджета развития, мощного инструмента для достижения национальных целей в области экономики, инфраструктуры, экологии, социальной сферы, повышения доходов граждан, передает «РИА Новости».

В сентябре президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 15 тысяч рублей военным-контрактникам и сотрудникам правоохранительных органов.



Татьяна Леухина