Путин подписал указ о единовременной выплате военным в размере 15 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным-контрактникам и сотрудникам правоохранительных органов, сообщает RT.
Выплата в размере 15 тысяч рублей будет назначена тем, кто по состоянию на 31 августа проходит службу. Выплата будет защищена от списания за долги.
Деньги придут получателям в сентябре текущего года.
Ранее сообщалось, что на единовременные выплаты пенсионерам и военным потребуется около 500 млрд рублей.
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