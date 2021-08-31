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Путин подписал указ о единовременной выплате военным в размере 15 тысяч рублей

10:58, 31.08.2021
Путин подписал указ о единовременной выплате военным в размере 15 тысяч рублей
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным-контрактникам и сотрудникам правоохранительных органов, сообщает RT.

Выплата в размере 15 тысяч рублей будет назначена тем, кто по состоянию на 31 августа проходит службу. Выплата будет защищена от списания за долги.

Деньги придут получателям в сентябре текущего года.

Фото: kremlin.ru

Ранее сообщалось, что на единовременные выплаты пенсионерам и военным потребуется около 500 млрд рублей.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьЭкономикаБюджет
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