Путин подписал указ о единовременной выплате военным в размере 15 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным-контрактникам и сотрудникам правоохранительных органов, сообщает RT.



Выплата в размере 15 тысяч рублей будет назначена тем, кто по состоянию на 31 августа проходит службу. Выплата будет защищена от списания за долги.

Деньги придут получателям в сентябре текущего года.

Фото: kremlin.ru

Ранее сообщалось, что на единовременные выплаты пенсионерам и военным потребуется около 500 млрд рублей.

Маргарита Головатенко