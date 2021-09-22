Кабмин Татарстана утвердил положение о региональном государственном экологическом контроле
Кабмин Татарстана утвердил положение о региональном государственном экологическом контроле и надзоре на территории республики. Постановление опубликован на официальном портале правовой информации РТ.
В документе указано, что региональный государственный экологический контроль и надзор в Татарстане осуществляется Министерством экологии и природных ресурсов РТ в пределах его компетенции:
- в отношении водных объектов, территории их водоохранных зон и прибрежных защитных полос;
- в части соблюдения обязательных требований в области охраны атмосферного воздуха;
- в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и иной деятельности.
Ведомство вправе проводить в рамках этой деятельности при взаимодействии с юрлицами и ИП инспекционный визит, рейдовый осмотр, документальную и выездную проверку. Без них Минэкологии РТ уполномочено осуществлять наблюдение и выездное обследование.
Решение о проведении контрольных надзорных мероприятий на территории Татарстана принимает главный государственный инспектор РТ.
Напомним, в Татарстане в 2021 году на реализацию национального проекта «Экология» направят 1,7 млрд рублей. Из них 1,4 млрд рублей предусмотрены для проведения мероприятий по оздоровлению Волги.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым