Кабмин Татарстана утвердил положение о региональном государственном экологическом контроле

Фото: Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил положение о региональном государственном экологическом контроле и надзоре на территории республики. Постановление опубликован на официальном портале правовой информации РТ.

В документе указано, что региональный государственный экологический контроль и надзор в Татарстане осуществляется Министерством экологии и природных ресурсов РТ в пределах его компетенции:

в отношении водных объектов, территории их водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

в части соблюдения обязательных требований в области охраны атмосферного воздуха;

в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и иной деятельности.

Ведомство вправе проводить в рамках этой деятельности при взаимодействии с юрлицами и ИП инспекционный визит, рейдовый осмотр, документальную и выездную проверку. Без них Минэкологии РТ уполномочено осуществлять наблюдение и выездное обследование.

Фото: Максим Платонов (архив)

Решение о проведении контрольных надзорных мероприятий на территории Татарстана принимает главный государственный инспектор РТ.

Напомним, в Татарстане в 2021 году на реализацию национального проекта «Экология» направят 1,7 млрд рублей. Из них 1,4 млрд рублей предусмотрены для проведения мероприятий по оздоровлению Волги.



Татьяна Демина