11 миллиардов пошло на единовременную выплату 10 тысяч рублей татарстанским пенсионерам

2 сентября единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей в Татарстане получили 1,2 млн пенсионеров. Всего на это потратили 11,2 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции, посвященной Декаде пожилых людей РТ, рассказал глава ПФ России по РТ Эдуард Вафин.

При этом в настоящее время, отметила министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова, в республике каждый четвертый житель — старше пенсионного возраста, треть из них проживает в сельских районах.

Фото: pfr.gov.ru

— В Татарстане есть пакеты разных мер социальной поддержки пожилых, льготы, субсидии. И у нас каждый второй рубль из всего объема мер социальной поддержки — а это 13,5 млрд рублей только в 2021 году — уходит на поддержку пожилых граждан, — заявила она.

Зарипова напомнила, что Татарстан еще в 2019 году вошел в пилотный федеральный проект, и сегодня во всех районах РТ работает система долговременного ухода за пожилыми гражданами. Кроме того, в Татарстане запустили совместный с федералами проект по диспансеризации сельских пенсионеров, для чего закупили 43 машины — для подвоза лиц старше 65 лет к медучреждениям в городах. Еще один проект, который в республике запускается уже в эти дни, должен, по словам министра, поддержать одиноких пожилых людей.

— В 2021 году в пандемию мы, увы, столкнулись с ситуацией, когда от пожилых людей отказываются их дети. Мы сделали специальный телефон — 8 800 600 42 34, на который просим звонить неравнодушных соседей, если рядом с вами человек остался без ухода. Возможно, будет идти речь о взыскании с детей пожилых людей алиментов. Мы не оставим пожилого человека без внимания!