Путин поручил создать телешоу для освещения конкурса «Учитель года России»

Президент России Владимир Путин поручил правительству и профильной комиссией Госсовета создать телешоу, в котором бы освещался Всероссийский конкурс «Учитель года России», сказано на сайте Кремля.



Шоу и его трансляцию поручено организовать с 2022 года «с использованием зрелищных креативных подходов к проведению такого конкурса на общероссийском обязательном общедоступном канале».

Для его освещения предусмотрено ежегодное финансирование из федерального бюджета.

Фото: kremlin.ru

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Маргарита Головатенко