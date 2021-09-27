Путин поручил создать телешоу для освещения конкурса «Учитель года России»
Президент России Владимир Путин поручил правительству и профильной комиссией Госсовета создать телешоу, в котором бы освещался Всероссийский конкурс «Учитель года России», сказано на сайте Кремля.
Шоу и его трансляцию поручено организовать с 2022 года «с использованием зрелищных креативных подходов к проведению такого конкурса на общероссийском обязательном общедоступном канале».
Для его освещения предусмотрено ежегодное финансирование из федерального бюджета.
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