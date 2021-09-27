На парковке около дома в казанских Дербышках водитель разбил три автомобиля

Фото: кадр видео

Около жилых домов в казанском поселке Дербышки неадекватный водитель разбил три автомобиля, таким видео поделились в социальных сетях очевидцы.

Видео начинается с того, что автомобиль резко едет назад, отчего у него отваливается передний бампер. Водитель продолжает движение задним ходом и на повороте врезается в один из припаркованных автомобилей, срабатывает сигнализация. Он еще пытается развернуться.

После этого стоящий рядом мужчина в грубой форме говорит ему остановиться, и водитель едет прямо на мужчину. Сбить с ног не удается — пешеход успевает отойти.

Спустя время водитель снова двигается задним ходом и наезжает на еще два авто, после чего уезжает. По словам очевидцев, водитель находился в состоянии опьянения.

За вчерашний день в Казани задержали 12 пьяных водителей и два водителя без прав.

Маргарита Головатенко