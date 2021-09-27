В Казани за воскресенье задержано 12 пьяных водителей

Фото: ГИБДД Казани

В Казани за воскресенье произошло два ДТП с пострадавшими — наезд на велосипедиста и столкновение. Еще 69 столкновений привели к материальному ущербу. Об этом сообщили в ГИБДД Казани.

Задержано 12 пьяных водителей и два водителя без прав. Еще трех человек доставили в полицию по подозрению в совершении преступлений.

Со стороны электросамокатчиков пресечено два правонарушения.



Ранее в Альметьевском районе Татарстана на бок опрокинулась фура.



Ольга Шагиева