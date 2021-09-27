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В Казани за воскресенье задержано 12 пьяных водителей

06:22, 27.09.2021
В Казани за воскресенье задержано 12 пьяных водителей
Фото: ГИБДД Казани

В Казани за воскресенье произошло два ДТП с пострадавшими — наезд на велосипедиста и столкновение. Еще 69 столкновений привели к материальному ущербу. Об этом сообщили в ГИБДД Казани.

Задержано 12 пьяных водителей и два водителя без прав. Еще трех человек доставили в полицию по подозрению в совершении преступлений.

Со стороны электросамокатчиков пресечено два правонарушения.

Ранее в Альметьевском районе Татарстана на бок опрокинулась фура.

Ольга Шагиева
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан

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