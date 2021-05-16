Новости общества

07:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Президент Татарстана прибыл с рабочим визитом в Туркменистан

20:12, 16.05.2021
Президент Татарстана прибыл с рабочим визитом в Туркменистан
Фото: president.tatarstan.ru

С рабочим визитом в Туркменистан прибыл президент РТ Рустам Минниханов. Его встретил заместитель председателя правительства Сердар Бердымухамедов, сообщили в пресс-службе президента РТ.

В рамках визита запланирована двухсторонняя встреча с президентом Туркменистана, а также переговоры в расширенном составе.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел встречу с президентом Татарстана.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также