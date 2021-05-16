Президент Татарстана прибыл с рабочим визитом в Туркменистан
С рабочим визитом в Туркменистан прибыл президент РТ Рустам Минниханов. Его встретил заместитель председателя правительства Сердар Бердымухамедов, сообщили в пресс-службе президента РТ.
В рамках визита запланирована двухсторонняя встреча с президентом Туркменистана, а также переговоры в расширенном составе.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел встречу с президентом Татарстана.
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