Ущерб от преступлений в России с начала года составил 300 млрд рублей — это много или мало?

По итогам января — августа 2021 года ущерб от преступлений по оконченным и приостановленным уголовным делам составил 299,58 миллиарда рублей, следует из отчета МВД РФ. Основная часть ущерба (89,2%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа.

Почти 16 тыс. человек погибли в России в результате преступлений за восемь месяцев 2021 года, более 22 тыс. пострадали.

В целом с января по август в стране зарегистрировано на 0,8% меньше преступлений, чем год назад.



Фото: Максим Платонов

299,5 млрд рублей ущерба от преступлений — это:

Это на 15,8% меньше аналогичного показателя прошлого года.

аналогичного показателя прошлого года. Больше половины приходится на преступления экономической направленности — ущерб по таким делам за восемь месяцев 2021 года составил 187,8 млрд рублей.

— ущерб по таким делам за восемь месяцев 2021 года составил 187,8 млрд рублей. $4,1 млрд по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. €3,5 миллиарда.

Столько же направят на программу модернизации производства и ликвидации накопленного экологического ущерба «Башкирской содовой компании».

и ликвидации накопленного экологического ущерба «Башкирской содовой компании». Почти на 40 миллиардов меньше, чем потратила Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) на содержание российских тюрем — 339 млрд рублей.

чем потратила Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) на содержание российских тюрем — 339 млрд рублей. В четыре раза больше суммы ежегодного ущерба от наводнений в России — по данным Минприроды, она составляет 75 млрд рублей.

суммы ежегодного ущерба от наводнений в России — по данным Минприроды, она составляет 75 млрд рублей. Примерно такая же сумма фигурировала в деле россиянина Александра Винника — его подозревали в США в отмывании $4 млрд через криптовалютную биржу.

фигурировала в деле россиянина Александра Винника — его подозревали в США в отмывании $4 млрд через криптовалютную биржу. Почти треть ущерба российской экономике от пандемии коронавируса в 2020 году — по данным Роспотребнадзора, это 997,06 миллиарда рублей.

коронавируса в 2020 году — по данным Роспотребнадзора, это 997,06 миллиарда рублей. Примерно столько же выделят до 2024 года на строительство 1 300 школ в России — как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, в бюджете на это предусмотрено 302 млрд рублей.

в России — как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, в бюджете на это предусмотрено 302 млрд рублей. Шесть размеров суммы ущерба, который вменяют экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину — он составляет около 50 млрд рублей. Сегодня в Вахитовском райсуде началось оглашение приговора по делу банкира. Всего в деле шесть эпизодов, по четырем из которых на данный момент Мусин уже признан виновным.

Дарья Пинегина