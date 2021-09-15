В Татарстане возбудили уголовное дело по факту неуплаты налогов

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту неуплаты налогов в отношении руководства ООО «Логистическая компания «Аргамак». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по РТ.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере). Следствие считает, что с января 2017-го по 28 марта 2020 года руководство компании завышало налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость по фиктивным договорам с несколькими организациями и внесло в документы ложные сведения, чтобы не платить НДС на общую сумму свыше 34 млн рублей.

Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.



Ранее в Татарстане возбудили уголовное дело на директора компании «Центр Спецтехники» за уклонение от уплаты налогов.

Ольга Плешкова