В России выявлено за сутки 22 236 новых случаев коронавируса
В России выявлено за сутки 22 236 новых случаев коронавируса. Всего в России выявлено 7 443 149 заболевших COVID-19.
Выздоровели за сутки 13 513 человек. Всего в России переболели 6 618 117 человек.
Зафиксировано 779 летальных исходов. Коронавирус унес жизни 204 679 россиян.
Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».
Ольга ШагиеваОбщество
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