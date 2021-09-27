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В России выявлено за сутки 22 236 новых случаев коронавируса

11:33, 27.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выявлено за сутки 22 236 новых случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В России выявлено за сутки 22 236 новых случаев коронавируса. Всего в России выявлено 7 443 149 заболевших COVID-19.

Выздоровели за сутки 13 513 человек. Всего в России переболели 6 618 117 человек.

Зафиксировано 779 летальных исходов. Коронавирус унес жизни 204 679 россиян.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Шагиева
Общество

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