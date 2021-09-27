Семь многоквартирных домов в Казани все еще не получили отопление

В Казани из 5 371 многоквартирного дома, имеющего централизованное отопление, не подключены к теплу 7 домов. Как пояснил председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Анисимов, в этих домах есть решение собственников о переносе пуска тепла на более поздний срок либо завершаются ремонтные работы и оформление документов о готовности здания. Более 400 многоквартирных домов отапливаются самостоятельно — квартирными котлами и крышными котельными.

В этом году отопительный сезон из-за погодных условий стартовал раньше срока — 16 сентября, в прошлом году — 21 сентября.

В настоящий момент управляющими компаниями и теплоснабжающими организациями завершается работа по отладке и регулировке отопления и переводу их в рабочий режим в условиях зимы. На это отводится 2 недели.

Фото: realnoevremya.ru

В период пуска тепла в районных администрациях и в Комитете ЖКХ работают горячие линии. Также заявки жителей будут приниматься в системе «Открытая Казань». Мэр попросил оперативно реагировать на все обращения. «Теперь в полной боевой готовности нужно отработать в зимних условиях. Оценку нам даст завершающий день отопительного сезона», — отметил Ильсур Метшин.

Элеонора Рылова