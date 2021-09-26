В Кремле не исключают возможности введения ответственности за призывы к санкциям против России

Депутаты Государственной думы восьмого созыва могут рассмотреть возможность введения ответственности за призывы к санкциям против России и ее граждан. «Посмотрим, какие настроения возобладают там», — заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства Владимир Путин в курсе, что США рассматривают санкции против 35 российских чиновников и бизнесменов. Если эти ограничения вступят в силу, то в ответ на это президент «проявит мудрость», считает Песков.

«Нам придется отвечать мудро», — заявил он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия-1».

Фото: kremlin.ru

Напомним, на этой неделе стало известно, что США могут ввести санкции против премьер-министра России Михаила Мишустина. Всего под их угрозой находятся 35 российских чиновников и бизнесменов. Комитет по процедурным вопросам палаты представителей страны одобрил поправку к проекту оборонного бюджета на 2022 финансовый год, рекомендующую рассмотреть возможность введения ограничений против них. Под американские санкции могут попасть также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В ответ на это в российском МИД предостерегли США от необдуманного шага на «санкционном треке». В ведомстве считают, что санкционная политика Вашингтона является «следствием острого «кадрового голода», прежде всего в части, касающейся специалистов по нашей стране».



Татьяна Демина