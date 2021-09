Умер Алан Ланкастер — основатель, басист и солист группы Status Quo

Умер один из основателей культовой британской рок-группы Status Quo, басист и вокалист Алан Ланкастер. Ему было 72 года. Самым известным хитом, который исполняла группа, была композиция In The Army Now. Сообщение о смерти музыканта появилось в Твиттер-аккаунте звукозаписывающей компании Barrel and Squidger records, с которой тот работал.

It is with immense sadness that we share news of the passing of @Status_Quo legend Alan Lancaster. It was a great privilege for us to work with Alan in recent years. Our condolences go to his family and friends. RIP Nuff, sleep well #AlanLancaster #RIPNuff pic.twitter.com/aH86DfWZHo