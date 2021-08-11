Назван топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Казани

Специалисты сервиса SuperJob составили топ-5 самых привлекательных предложений работодателей для жителей Казани.



Больше всего готовы платить старшему инженеру-программисту — 360 тысяч рублей в месяц. Работодатель обещает удаленную работу в американской компании, онлайн-обучение английскому языку в группах с преподавателем, доступ к образовательной платформе и гибкий график.

На втором месте — вакансия разработчика Android с зарплатой 220 тысяч рублей в месяц. Соискателю предлагают работать в команде проекта, занимающегося разработкой международной игровой платформы, а еще технику для работы от компании.

Тройку замыкает должность менеджера по продажам за 120 тысяч рублей в месяц. Работодатель обещает работу в офисе с панорамными окнами, доступ к корпоративной библиотеке, обучение продажам и продукту, безлимитную корпоративную связь, оплату транспорта и топливной карты.

Еще в рейтинг вошли вакансии менеджера по продажам спорттоваров (80 тысяч рублей) и специалиста по информационно-аналитическим системам с зарплатой (от 70 тысяч рублей).

Фото: pixabay.com

Молодые специалисты считают Казань привлекательным городом для обучения и построения карьеры. Так считают 27% опрошенных.

Маргарита Головатенко