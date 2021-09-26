Исследование: карманные деньги детям не дают 29% родителей в России

Почти треть родителей в России не выделяют детям деньги на карманные расходы. Об этом говорится в исследовании одного из крупных российских банков, оказавшемся в распоряжении РИА Новости. Однако 71% из 3 000 опрошенных респондентов выделяют детям личные деньги, чтобы те учились распоряжаться финансами.

В форме наличных делают это 62% родителей, выдающих детям карманные деньги, 38% — оформляют детские и подростковые банковские карты. Ежедневно выдают карманные деньги 38% респондентов, раз в неделю — 36%, только на праздники — 17% (день рожденья, Новый год), а 9% выделяют детям финансы ежемесячно.

Напомним, в России до 2024 года на дополнительные меры социальной поддержки семей с детьми направят 2,1 трлн рублей из федерального бюджета.

Людмила Губаева