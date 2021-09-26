В Татарстане в первом полугодии 2021 года более чем в два раза выросло число клиентов у гостиниц

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане в первом полугодии 2021 года услугами гостиниц воспользовались 262,5 тысячи человек. Это более чем в два раза превышает показатели аналогичного периода пандемийного 2020-го, когда обслужили 137,5 тыс. гостей республики.

Общее число предоставленных за январь — июнь 2021 года ночевок в гостиничных предприятиях Татарстана составило 534,7 тысячи. Это на 94,9% больше данных первого полугодия прошлого года.

В среднем один постоялец татарстанской гостиницы останавливается в ней на две ночевки. Такие данные приводит Татарстанстат.

Более 90% гостей республики предпочитают останавливаться в отелях и гостиницах. И только чуть более 8% пользуются услугами мотелей, хостелов и других организаций гостиничного типа.

По данным Татарстанстата, оборот республиканских гостиниц и предприятий общепита за первое полугодие 2021-го составил 43,2 млрд рублей, что в 3,3 раза больше, чем годом ранее. Только в июне представители отрасли выручили свыше 10,6 млрд, или в пять раз больше, чем за аналогичный месяц прошлым летом.



Татьяна Демина