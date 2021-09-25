Минсоцзащиты РТ поучаствовало в акции «Чистые леса Татарстана»

В республике стартовала акция «Чистые леса Татарстана». В эту субботу на очистку лесов вышли сотрудники Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ. Они работали в лесном фонде в квартале 84 Столбищенского участкового лесничества пригородного лесничества.

Акцию проводят с 2010 года. В этом году она стартовала 13 сентября и продлится до 13 ноября. Ее проводят для поддержания санитарного состояния лесов, а также привлечения внимания населения к проблемам окружающей среды.

Пока подводить итоги осенней акции рано. Однако весной с 19 апреля по 19 июня 2021 года таким образом из лесного фонда собрали и вывезли твердых коммунальных отходов, сухостоя и поваленных деревьев в объеме более 1,5 тыс. куб. м. К акции присоединились более 5,5 тыс. жителей республики.



Ольга Шагиева