Кадыров заявил о победе Чечни в войне с терроризмом

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что республике удалось победить терроризм. Об этом он рассказал на онлайн-встрече президента России Владимира Путина с избранными главами регионов РФ.

«В первую очередь, мы выиграли войну, войну с терроризмом», — заявил Кадыров и поблагодарил главу государства за содействие в развитии Чечни.

Путин в свою очередь поздравил Кадырова с победой на выборах главы республики. «Тот результат, который был показан в ходе избирательной кампании, может показаться нереалистичным, но если посмотреть, с чего вы начинали <...> и сейчас посмотреть с птичьего полета на Грозный, то будет понятен результат этого голосования», — заявил президент.

Кроме того, Путин обратил внимание, что под руководством Кадырова было много сделано «талантом и трудолюбием чеченского народа», пишет RT.

Напомним, на выборах 17—19 сентября Кадырова переизбрали главой Чечни. По результатам обработки 100% протоколов он набрал 99,7% голосов, следует из данных табло в информационном центре ЦИК.

Татьяна Демина