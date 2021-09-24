«Синтез» крупно проиграл черногорскому «Ядрану» в матче квалификации Лиги чемпионов
«Синтез» разгромно проиграл черногорскому «Ядрану» (6:12) в матче квалификации Лиги чемпионов по водному поло.
Казанцы хорошо начали игру, проигрывая всего в один мяч к большому перерыву. Но во второй половине матча ватерполисты «Ядрана» смогли сдержать атаку соперника, позволив «Синтезу» поразить ворота всего раз.
В итоге к концу встречи на табло установился разгромный счет — 6:12.
В составе казанцев дублями отметились Сергей Лисунов и Артем Одинцов. Еще по голу забили Егор Васильев и Алексей Рыжов-Аленичев.
После четырех матчей «Синтез» набрал 3 очка, выиграв одну игру при трех поражениях.СпортВодные виды спорта
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