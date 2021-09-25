Талибы* призвали мир дать им 20 месяцев перед тем, как делать выводы об их власти

Радикальное движение «Талибан»* (запрещено в России), пришедшее к власти в Афганистане, обратилось к мировому сообществу. Министр экономики во временном правительстве государства Кари Дин Мохаммад Ханиф попросил дать 20 месяцев на то, чтобы показать, к чему приведет их политика, а потом уже делать выводы, добились ли они успеха.

«Мы не просим мир помогать нам или сотрудничать с нами, как это делал прежний режим. Мировое сообщество помогало прежним властям на протяжении 20 лет, но они все равно потерпели крах», — приводит его слова в Twitter член комиссии радикалов по культуре Инамулла Самангани.

Напомним, 15 августа «Талибан»* объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. После этого глава государства Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. Позже он сообщил, что находится в ОАЭ и пообещал в ближайшем будущем вернуться в Афганистан.

В начале сентября официальный представитель «Талибана»* Забихулла Муджахид объявил состав нового правительства Афганистана. Исполняющим обязанности премьера страны назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд. Новые власти намерены развивать отношения с Россией и посетить Москву.



* «Талибан» — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003

Татьяна Демина